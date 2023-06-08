بالصور.. المنتخب الوطني للفوتسال يفوز ضد ليبيا في كأس العرب

حقق المنتخب الوطني للفوتسال، الفوز ضد نظيره الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، برسم الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس العرب.

وإحتضنت المواجهة الصالة الرياضية بجانب ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمحافظة جدة.

وأنهى المنتخب الوطني الشوط الأول متفوقا بهدفين لصفر من تسجيل أمين ميشاريف من كرة ثابتة في الدقيقة 10.

وليضيف بعدها اللاعب بلال بن تركي الهدف الثاني للخضر بتسديدة قوية.

وفي الشوط الثاني، عزز الخضر تقدمهم بهدف ثالث عن طريق بومدين بن صابر، وليقلص بعدها المنتخب الليبي الفارق بتسجيله هدفين.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الوطني للفوتسال رصيده لأربع نقاط، بعد تعادل ضد السعودية في الجولة الأولى وفوز في الجولة الثانية ضد ليبيا.

وسيواجه الخضر، منتخب طاجكيستان، يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لكأس العرب.