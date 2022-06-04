بالصور.. المنتخب الوطني للمحليين ينهي تربص مستغانم

أنهى المنتخب الوطني للمحليين، تربصهم بمدينة مستغانم، بعد خوضهم آخر حصة تدريبية أمس الجمعة، بحضور الجمهور.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن أشبال المدرب مجيد بوقرة، يعودون اليوم السبت، إلى مركز سيدي موسى، بالعاصمة، لاستكمال تحضيراتهم.

وحرص بوقرة، على توجيه الشكر، لمسؤولي ولاية مستغانم، على الترحاب، وتوفير كل الضروف لانجاح هذا التربص.

كما كشف ذات المصدر، عن التحاق بعثة منتخب النيجر، بأرض الوطن، تحسبا لوديتهم أمام المنتخب المحلي، في انتظار منتخي السنغال، والكونغو الديمقراطية.