بالصور.. المنتخب الوطني يباشر تحضيراته لمواجهتي الصومال وأوغندا

انطلق، مساء اليوم الاثنين، تربص المنتخب الوطني بالمركز التقني بسيدي موسى، تحضيراً لمباراتي الصومال وأوغندا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صوراً للأجواء الإيجابية داخل المجموعة، إذ ظهر اللاعبون بمعنويات مرتفعة وتفاعل مميز مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وطاقمه الفني.

وجاء في منشور الفاف على صفحتها الرسمية: “وجوه مبتسمة، قلوب متحمسة، ومعنويات في القمة… معاً من أجل العودة إلى المونديال”، في إشارة إلى العزيمة الكبيرة التي تميز بداية هذا التربص.