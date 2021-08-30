بالصور.. المنتخب الوطني يباشر تدريباته إستعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو

باشر المنتخب الوطني أمسية اليوم الأحد تدريباته بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى إستعدادا لمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو شهر سبتمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ويواجه المنتخب الوطني يوم 2 سبتمبر المقبل منتخب جيبوتي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في حين سيواجه منتخب بوركينافاسو يوم 7 سبتمبر بملعب مراكش بالمغرب.

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