بالصور.. المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة موريتانيا

أجرت عناصر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، آخر حصة تدريبية لهم، تحضيرا لمواجهة منتخب موريتانيا.

وجرت هذه الحصة التدريبية بملعب “الثانوية الكلاسيكية، تحت أنظار رئيس”الفاف” وليد صادي، بمشاركة معظم العناصر، باستثناء اسماعيل بن ناصر، المصاب.

كما شهدت الدقائق الأولى التي سبقت انطلاق هذه الحصة التدريبية، حديث جانبي موطول جمع الناحب جمال بلماضي، واللاعب حسام عوار.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه غدا الثلاثاء، انطقلاقا من الساعة التاسعة ليلا، منتخب موريتانيا، برسم الجولة الثالثة والأخير من دور مجموعات نهائيات “كان” كوت ديفوار 2023.