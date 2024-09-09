بالصور.. المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة ليبيريا

أجرى لاعبو الخضر آخر حصة تدريبية، اليوم الاثنين، قبل موعد مباراة ليبيريا بالعاصمة مونروفيا يوم غد.

وعرفت الحصة التدريبية حضور جميع اللاعبين باستثناء الذين غادروا تربص سيدي موسى بالجزائر.

ويستعد الناخب الوطني ولاعبوه للعودة بالنقاط الثلاث، و التأكيد على النتائج التي حققوها خلال التحديات السابقة، آخرها الفوز أمام غينيا الاستوائية بملعب ميلود هدفي بوهران (2-0).

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]