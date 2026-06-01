بالصور.. المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل التوجه إلى هولندا

أجرى تعداد المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، آخر حصة تدريبية لهم، قبل مغادرهم أرض الوطن،باتجاه هولندا، لانهاء تحضيراتهم لكأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، صور للحضة التدريبية الأخيرة التي أجراها الخضر بالمركز التقني لسيدي موسى.

وأظهرت الصور التي نشرتها “الفاف”، مشاركة جل عناصر المنتخب الوطني، في هذه الحصة التدريبية.

يذكر أن المنتخب الوطني يطير أمسية اليوم الأثنين، إلى هولندا، لمواجهة المنتخب الهولندي، في مباراة تحضيرية، استعدادا لمشاركتهم في كأس العالم 2026.