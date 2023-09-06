بالصور.. المنتخب الوطني يجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة تنزانيا

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، أمسية اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية له، قبل استقباله منتخب تنزانيا، ضمن الجولة الاخيرة من تصفيات كان 2023.

وأجرت عناصر المنتخب الوطني هذه الحصة التدريبية الأخيرة، بالملعب الملحق، لملعب “19 ماي” بعنابة.

وشهدت هذه الحصة التدريبية، عودة الثنائي رامي بن سبعيني، وبغداد بونجاح، للمجموعة، بعد اراحته من طرف الطاقم الفني في الحصة التدريبية الماضية.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره التنزاني، يوم غد الخميس، بملعب “19 ماي” انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.