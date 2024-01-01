بالصور.. المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية بالطوغو

باشرت عناصر المنتخب الوطني، اليوم الإثنين، تربصها التحضيري بالعاصمة الطوغولية لومي، استعدادا لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صور العناصر الوطنية، خلال اجرائهم أول حصة تدريبية لهم بالعاصمة لومي، تحت اشراف الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقام الناخب جمال بلماضي، خلال هذه الحصة التدريبية، ببرمجة مباراة تطبيقية مصغرة للاعبيه، بمشاركة أغلبية التعداد.

وتأتي هذه الاستعدادات من العناصر الوطنية، تحسبا للمبارة التحضيرية التي ستجمعهم بمنتخب الطوغو للمحليين يوم 5 جوان، استعدادا لنهائيات “كان 2023”.