بالصور.. المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية تحسبا لمواجهة غينيا الاستوائية

باشر عناصر المنتخب الوطني، تحضيراتها للمباراة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب غينيا الاستوائية، لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وخاض أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، أمسية اليوم الإثنين، أول حصة تدريبية لهم ضمن هذا التربص، بمركز سيدي موسى.

وجرت هذه الحصة التدريبية بمشاركة معظم اللاعبين، بما فيهم العائد رياض محرز، وامسير سعيود، بالإضافة للمستقدم الجديد فارسي.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه يوم 5 سبتمبر المقبل، منتخب غينيا الاستوائية بملعب “ميلود هدفي” بوهران، لحساب تصفيات أمم إفريقيا 2025.

الحصة التدريبية الأولى للخضر بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى استعداداً لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 🇩🇿🔥#LesVerts⭐⭐ | #123vivalAlgérie🇩🇿 pic.twitter.com/6O0wkIGWMy — Équipe d’Algérie de football (@LesVerts) September 2, 2024



