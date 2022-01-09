بالصور.. المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية له بالكاميرون

أجرى المنتخب الوطني، مساء اليوم الأحد، أول حصة تدريبية له بالكاميرون، استعادادا لمباشرة مشواره في كأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت هذه الحصة التدريبية التي جرت بملحق ملعب “جابوما”، تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي، مشاركة كامل العناصر الوطنية.

كما سجل سفيان فيغولي، حضوره هو الآخر في هذه التدريبات، بعد تعافيه التام من الإصابة التي كان يعاني منها.

يذكر أن المتخب الوطني سيخوض سيخوض ثاني وآخر حصة تدريبية له غدا الإثنين، قبل مواجهة منتخب سيراليون يوم الثلاثاء.