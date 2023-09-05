بالصور.. المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية في قسنطينة بمشاركة محرز

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم. أمسية اليوم الثلاثاء. ثاني حصة تدريبية له بملعب “الشهيد حملاوي”. بقسنطينة.

وشهدت هذه الحصة التدريبية، مشاركة القائد رياض محرز، بعد تغيبه عن اول حصة خاضها المنتخب أمس الإثنين.

من جهة أخرى، قرر بلماضي، والطاق الطبي للمنتخب، اراحة رامي بن سبعيني، بعد الآلام التي شعر بها في الحصة التدريبية الأولى لنهار أمس الإثنين.

يذكر أن المنتخب الوطني يجري تحضيراته استعدادا لمواجهة تنزانيا، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023″، والمباراة الودية التي ستجمعهم بمنتخب السنغال.