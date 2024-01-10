بالصور.. المنتخب الوطني يحل بكوت ديفوار تحسبا لنهائيات “كان 2023”

وصلت تعداد المنتخب الوطني، ظهر اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيفوارية أبديجان، تحسبا لمباشرة مغامرتهم ضمن نهائيات امم إفريقيا 2023، المقرر انطلاقها يوم 13 جانفي الجاري.

وحطت طائرة المنتخب الوطني، رحالها بكطوت ديفوار، قامة من مدينة لومي الطوغولية، أين أجرى الخضر آخر تربص تحضيري.

وحظي عناصر الخضر، باستقبال رسمي من السفير الجزائري بكوت ديفوار، بالإضافة للسلطات المحلية الايفوارية.

وتوجهت بعثة المنتخب الوطني، مباشرة إلى مقرة إقامتها، بفندق “السلام” المتواجد بمدينة بواكي، التي ستحتضن مباريات الخضر في مجموعتهم الرابعة.