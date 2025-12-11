بالصور.. المنتخب الوطني يختتم تحضيراته لموقعة الإمارات في كأس العرب

اختتم المنتخب الوطني الرديف تحضيراته لمواجهة منتخب الإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2025، في مباراة مرتقبة يحتضنها ملعب البيت بمدينة الخور القطرية، يوم غد الجمعة بداية من الساعة السادسة والنصف مساء.

وعرفت الحصة التدريبية التي خاضها زملاء القائد ياسين براهيمي أجواء رائعة ومعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير أمام العراق.

ويطمح أشبال المدرب مجيد بوقرة، إلى مواصلة المسار القوي الذي بصموا عليه في دور المجموعات من المنافسة. بعدما أنهوا الدور الأول في صدارة المجموعةو الرابعة، برصيد 7 نقاط من فوزين أمام البحرين بخمسة أهداف مقابل هدف، والعراق بثنائية نظيفة، إضافة إلى تعادل دون أهداف أمام السودان.