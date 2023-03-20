بالصور.. المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة النيجر

باشر المنتخب الوطني، أمسية اليوم الإثنين، تحضيراته بمركز سيدي موسى، تحسبا لمواجهة منتخب النيجر ضمن تصفيات “الكان”.

وقبل انطلاق هذه الحصة التدريبية، حرص الناخب جمال بلماضي، حسب موقع “الفاف”، على القاء كلمة، رحب من خلالها بالوافدين الجدد، على غرار بوعناني، حجام، غيتون، آيت نوري، شعيبي، وبلعيد.

كما شهدت هذه الحصة التدريبية حضور رئيس “الفاف”، جهيد زفيزف، الذي رحب بدوره بالوافدين الجدد للمنتخب الوطني.

كما أكد جهيد زفيزف، في خطاب قصير، التزام “الفاف” بوضع كل الوسائل والتسهيلات اللازمة، للسماح للمنتخب الوطني بالعمل في ظروف ممتازة لتحقيق أهدافه.