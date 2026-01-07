بالصور.. المنتخب الوطني يستأنف التدريبات تحضيرًا لمواجهة نيجيريا

عاد المنتخب الوطني الجزائري إلى أجواء التحضيرات، مساء اليوم، استعدادًا لمباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة السبت المقبل، أمام منتخب نيجيريا.

وركّز الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، في بداية الحصة، على الاسترجاع بالنسبة للاعبين الذين شاركوا بشكل احتياطي في مباراة الكونغو الديمقراطية على غرار بغداد بونجاح وأنيس حاج موسى والمتألق عادل بولبينة.

في حين منح راحة بالنسبة لركائز الفريق الذي شاركوا أساسيين في لقاء ثمن النهائي مثل فارس شايبي ورياض محرز وعيسى ماندي.

ويواجه بيتكوفيتش تحديًا حقيقيًا بسبب التخوف الكبير من الإصابات، حيث التحق إسماعيل بن ناصر بقائمة الغيابات المحتملة. إلى جانب سمير شرقي ومحمد أمين توغاي. في انتظار نتائج الفحوص الطبية لتحديد مدى جاهزية العناصر المعنية.