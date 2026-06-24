بالصور.. المنتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة النمسا

استأنف تعداد المنتخب الوطني، تدريباته، استعدادا لمباراته الأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2026، والتي ستجمعه بمنتخب النمسا.

وبعد مباراتهم الأخيرة ضد منتخب الأردن، والفوز المحقق بثنائية مقابل هدف واحد، عاد تعداد الخضر لمدينة كنساس، حسب موقع “الفاف”.

كما كشف ذات المصدر، عن خوض أشبال الناخب فلاديمير بيتكوفيتش، أول حصة تدريبية لهم، تحضيرا لمواجهة النمسا.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيخوض مباراته الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس العالم 2026، ضد منتخب النمسا، يوم الأحد المقبل على الثالثة صباحاً بتوقيت الجزائر.