بالصور.. المنتخب الوطني يستأنف تدريباته تحسبا لمواجهة أوغندا

عاد تعداد المنتخب الوطني، أمسية اليوم الجمعة، إلى أجواء التدريبات الجماعية، عقب هزيمتهم أمس الخميس أمام منتخب غينيا.

وباشر أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، تحضيراتهم، بمركز سيدي موسى، استعدادا لمباراتهم المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب أوغندا.

وشارك كل لاعبي الخضر في هذه الحصة التدريبية، باستثناء ياسين براهيمي، بسبب الاصابة التي يعاني منها على مستوى أوتار الركبة.

يذكر أن المنتخب الوطني، من المقرر أن يطير إلى العاصمة كامبالا، يوم غد الإثنين، لخوض مباراته أمام منتخب أوغندا، والمقررة يوم الإثنين المقبل، برسمك الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.