بالصور.. المنتخب الوطني يصل إلى تيزي وزو تحسبا لمواجهة بوتسوانا

حلّ تعداد المنتخب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، بولاية تيزي وزو، تحسبا لخوض مباراتهم المقبلة ضد منتخب بوتسوانا.

وفور وصوله إلى ولاية تيزي وزو، حظي لاعبو الخضر، باستقبال رسمي من والي الولاية، أبو بكر الصديق بوستة، بمقر اقامتهم بفندق “لالة خديجة”.

كما كان أيضا في استقبال الخضر، كل من أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، ومدير الشباب والرياضة بتيزي وزو.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه غدا الخميس، منتخب بوتسوانا، بملعب “حسين آيت أحمد”، لحساب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.