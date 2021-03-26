بالصور.. المنتخب الوطني يعود إلى أرض الوطن

عاد ظهر اليوم الجمعة المنتخب الوطني إلى أرض الوطن قادما من زامبيا، بعدما تعادل بنتيجة (3 – 3) مع الفريق الزامبي.

وواصل أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة أمس الخميس صناعة التاريخ بوصولهم للمُباراة الـ23 دون هزيمة رغم مهزلة التحكيم.

رفقاء يوسف بلايلي، حققوا التعادل ضد زامبيا بملعب “الأبطال” بالعاصمة الزامبية “لوزاكا” رغم المهزلة التحكيمية.

للإشارة، فإن الهدف الأول للخضر سجله العائد لتشكيلة مُحاربي الصحراء رشيد غزال، بعد تمريرة حاسمة رائعة من إسلام سليماني في الدقيقة الـ18.

أما الهدفين الثاني والثالث، كانا من إمضاء نجم نادي ليون الفرنسي، إسلام سليماني، في الدقيقتين الـ 25و 55.