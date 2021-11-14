بالصور ..المنتخب الوطني يفوز بالذهب في البطولة العربية للدراجات

تمكن المنتخب الوطني للسيدات “أواسط” من الفوز بذهبية سباق ضد الساعة فرقي على الطريق للطبوةل العربية التي تجري بالعاصمة المصرية القاهرة بتوقيت قدر بـ 51 د 43 ثا 37 ج امام الامارات بتوقيت 58د 38د 17ج.

ومثل المنتخب الوطني في السباق كل من نسرين حويلي وشهرة عزوز و حنين بلعتروس ويامنة بوياقور.

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يملك قائد الخضر رياض محرز فرصة حقيقية للعودة للعب مباريات مانيشيستر سيتي بشكل أساسي. خلال عودته إلى بريطانيا الأربعاء المقبل.

كما أجمعت وسائل الإعلام الإنجليزية على قرب إنتقال منافسه رحيم ستيرلينغ إلى برشلونة الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر، أن رياض يعاني كثيرا من منافسة ستيرلينغ على المكانة الأساسية. أين يفضّل المدرب غوارديولا “الفيلسوف” إشراك الدولي الإنجليزي حتى في أسوء حالاته.

كما أن فلسفة التقني الإسباني أثّرت كثيرا على مردود الجزائري الذي يصارع على الإحتفاظ بنجوميته.

يذكر أن صحيفة “ميرور” قالت أن السيتي لا يمانع ستيرلينغ إلى برشلونة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

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