بالصور.. المنتخب الوطني يقوم بجولة استرخائية بسيدي موسى

أجرى لاعبوا المنتخب الوطني، صباح اليوم الأحد، جولة استرخائية بمقر إقامتهم بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى.

وقرر الطاقم الفني للخضر، بقيادة جمال بلماضي، اخراج اللاعبين من ضغط التحضيرات، من برمجة جولة استرخائية.

كما ظهر رفقاء القائد رياض محرز، في معنويات عالية، وأجواء مرحة خلال هذه الجولة الإسترخائية.

يذكر أن المنتخب الوطني يواصل تحضيراته، للمواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب بوركينا فاسو، لحساب تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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