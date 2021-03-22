بالصور.. المنتخب الوطني ينطلق في التحضير لمواجهة زامبيا ب18 لاعبا فقط !

إنطلق بصفة رسمية أمسية اليوم الإثنين تربص المنتخب الوطني الخاص بمواجهتي زامبيا وبوتسوانا في تصفيات مُنافسة كأس أمم إفريقيا المُقررة بالكاميرون سنة 2022.

الحصة التدريبية الأولى للخضر في هذا التربص جرت بداية من الساعة ال17:30 بملعب المركز التقني الوطني لتحضير المُنتخبات لسيدي موسى.

حصة “الخضر” الأولى عرفت حضور 18 لاعبا فقط المعنيين بمواجهة زامبيا سهرة الخميس بلوزاكا لحساب الجولة ال5.

هذا وسيلتحق بقية اللاعبين المعنيين بالمواجهة الثانية ضد بوتسوانا على غرار القائد رياض محرز يوم ال26 مارس.