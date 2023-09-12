بالصور.. المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول من وديته أمام السنغال بالتعادل السلبي

أنهى المنتخب الوطني، الشوط الاول من مباراته الودية التحضيرية، أمام مضيفه منتخب السنغال، بالتعادل السلبي.

ودخلت العناصر الوطنية الدقائق الاولى من هذا الشوط بحذر، تاركين المبادرة للسنغال، الذي خلق بعض الفرص تصدى لها دفاع الخضر.

وبعد الربع ساعة الأول من عمر هذا الشوط، نجح الخضر في خلق عدة فرص خطيرة، عن طريق كل من شعيبي، وبونجاح، لكن دون تجسيدها لأهداف.

وتواصلت المحاولات من كلا الطرفين سعيا لهز الشباك، لكن دون نتيجة، ليعلن الحكم نهائية هذا الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).