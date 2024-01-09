بالصور.. المنتخب الوطني ينهي الشوط الأول متفوقا أمام بورندي

أنهى المنتخب الوطني، الشوط الأول من المواجهة الودية أمام نظيره البورندي، متفوقا بثنائية نظيفة.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب “كيغي” بعاصمة الطوغو، إفتتاح مهاجم الخضر بغداد بونجاح، مجال التهديف مبكرا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

كما أضاف رياض محرز الهدف في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة حاسمة من يوسف بلايلي.

وللإشارة، تعد هذه المواجهة الودية التحضيرية الثانية والأخيرة لأشبال بلماضي، في إطار تربص بـ”لومي” الطوغولية، تحضيرا لـ”كان” كوت ديفوار.