بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة غينيا

أنهى المتخب الوطني، اليوم الأربعاء، تحضيراته الخاصة بالمواجهة المقبلة التي ستجمعهم بمنتخب غينيا، ضمن تصفيات كاس العالم 2026.

وأجرت العناصر الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية لها بمركز سيدي موسى، قبل مواجهة غينيا.

ووقف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش، خلال هذه الحصة التدريبية، على مدى جاهزية لاعبيه، كما عمل على ضبط آخر التعديلات على تشكيلته.

يذكر أن المنتخب الوطني، يواجه غدا الخميس، منتخب غينيا، بملعب “نيلسون مانديلا”، برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.