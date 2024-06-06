بالصور.. المنتخب الوطني ينهي شوطه الأول أمام غينيا بالتعادل السلبي

انتهى الشوط الأول من مباراة التي تجمع اليوم الخميس، المنتخب الوطني، أمام نظيره الغني، على وقع التعادل السلبي.

وسعى المنتخب الوطني، فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى من هذه المبارة، والبحث عن التهديف مبكرا، ما مكنهم من خلق أول فغرصة خطيرة عن طريق تسديدة من زروقي جانبت المرمى.

كما تمكنت العناصر الوطنية، من خلق عدة فرص سانحة للتهديف عن طريق كل من بن رحمة، غويري، وبن زية، لكن نقص التركيز، واستماتة الدفاع الغيني، حرمهم من افتتاح باب التسجيل.

ومن المرتقب أن يحدث الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، بعض التغييرات في الشوط الثاني، بحثا عن فعالية هجومية أكبر، والتي تضمن فوز الخضر.

يذكر أن هذه المباراة التي تجمع المنتخب الوطني، بنظيره الغيني، تدخل ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.