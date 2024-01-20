بالصور.. المنتخب الوطني ينهي شوطه الأول أمام بوركينا فاسو متأخرا بهدف دون رد

أنهى المنتخب الوطني، الشوط الأول من المباراة التي تجمعهم اليوم السبت، بمنتخب بوركينا فاسو، متأخرا في النتيجة بهدف دون رد.

وحاول الخضر، فرض منطقهم منذ الدقائق الأولى لهذا الشوط، من خلال تحكمهم بالكرة، والسعي لتهديد مرمى المنافس.

وصنع أشبال بلماضي، بعض الفرص السانحة للتهديف، عن طريق كل من بلايلي، وبونجاح، لكن دون فعالية.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع، وبالتحديد في الدقيقة الـ49، تمكن اللاعب كوناتي من مباغتت الجميع، وتسجيل هدف السبق لبوركينا فاسو.