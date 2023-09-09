بالصور.. المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لودية السنغال

خاضت عناصر المتخب الوطني، اليوم السبت، حصة تدربية جديدة، ضمن استعداداتهم للمواجهة الودية التحضيرية التي ستجمعهم بمنتخب السنغال.

ونشرت الفاف، عبر صفحتها الرسمية، بعض الصور، الخاصة بالحصة التدريبية التي خاضها رفقاء رياض محرز، بملعب “الشهيد حملاوي” بقسنطينة.

وعمل الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال هذه الحصة التدريبية، على وضع آخر الروتوشات على خطته التي سيعتمدها في مواجهة بطل افريقيا.

يذكر أن ودية المنتخب الوطني، أمام نظيره السنغالي، مقررة يوم الثلاثاء المقبل، بالملعب الجديد “عبد بواد” بالسنغال.