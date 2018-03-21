بالصور.. المنتخب الوطني يُجري أخر حصة تدريبية قبل ودية “تنزانيا”

المنتخب الوطني في الحصة التدريبية اليوم

أجرى أمسية اليوم المنتخب الوطني أخر حصة تدريبية قبل لقاءه الودي غدا ضد المنتخب التنزاني المُقرر بملعب 05 جويلية الأولمبي.

وعرفت الحصة التي جرت بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى حضور كل اللاعبين بإستثناء ياسين براهيمي.

الذي قرر الطاقم الطبي للخضر إعفائه من لقاء تنزانيا حتى يتماثل للشفاء التام من الإصابة التي يُعاني منها.

وتم تقسيم اللاعبين خلال الحصة التدريبية الأخيرة لمجموعتين ،الأولى قادها ماجر والثانية تدربت تحت إشراف إيغيل ومناد.

هذا وجرب الناخب الوطني رابح ماجر خلال هذه الحصة بعض الخطط التكتيكية التي سيعتمدها غدا.