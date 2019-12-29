بالصور.. المنتخب الوطني يُعزز رصيده بالبطولة العربية للدراجات على المضمار

عزز المنتخب الوطني للدراجات رصيده من الميدالية في البطولة العربية على المضمار، التي تحتضنها العاصمة المصرية، القاهرة.
وحصد المنتخب الوطني في ثاني أيام البطولة، أمس السبت، ثمان ميداليات جديدة، بواقع: ذهبية، 3 فضيات و4 برونزيات.
فيما شهد اليوم الأحد، تحقيق عناصر النخبة الوطنية، ميدالية ذهبية جديد، وفضيتين وبرونزية.
ليرفع دراجو الجزائر رصيدهم من الميداليات إلى 21، عقب منافسات اليوم الثالث، بحصولهم على 3 ذهبيات و12 فضيات و 6 برونزيات.
وهو الرصيد الذي بإمكان ممثلي الدراجة الجزائرية من تعزيزه يوم غد، في آخر أيام البطولة.
التعليقات (0)