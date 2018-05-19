بالصور.. المنتخب الوطني (-20 عاما) يجري آخر تحضيراته لمواجهة غانا

تجري التشكيلة الوطنية (-20 عاما)، آخر استعداداتها بغانا، تحسبا لمباراة العودة التي ستجمعهم بالمنتخب المحلي، لحساب التصفيات المؤهلة لكان 2019.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن تحضيرات الخضر، تجري بمدينة “اليمنا” الغانية، في ظروف ومعنويات جيدة، رغم الرطوبة المرتفعة.

وخاض أشبال المدربين سليم سبع، وحسين آشيو، ثلاثة حصص تدريبية على أرضية معشوشبة طبيعيا، منذ وصولهم إلى غانا.

وستكون آخر حصة تدريبية للخضر، اليوم السبت، بالملعب الذي سيحتضن مباراتهم غدا الأحد، أمام المنتخب الغاني، لحساب لقاء العودة من تصفيات كان 2019.

وبعد التعادل السلبي الذي ميز مباراة الذهاب، التي جمعت المنتتحبين بملعب “05 جويلية”، يصر لاعبو الخضر، على تحقيق نتيجة إيجابية بغانا، لضمان التأهل لكان 2019.