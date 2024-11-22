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الرياضة

بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يجري آخر حصة تدريبية

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يجري آخر حصة تدريبية
المنتخب الوطني
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أجرى لاعبو المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الحصة التدريبية الأخيرة استعدادا للجولة الأخيرة من دورة شمال إفريقيا.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صوراً لأشبال الخُضر الذين يسعون لتحقيق التأهل إلى كأس أمم افريقيا وتجاوز دورة “لوناف” بنجاح.

ويطمح المدرب عزيز لحوسين للنجاح رفقة شبان الخضر بحسم التأهل إلى العرس الإفريقي المقبل والفوز بالدورة مثلما فعلها سابقا أرزقي رمان مع التشكيلة الوطنية.

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