بالصور.. المنتنخب الوطني للمحليين يحط رحاله بزنزيبار تحسبا لمواجهة السودان

تنقلت بعثة المنتخب الوطني للمحليين، سهرة أمس الأربعاء، إلى زنزيبار (تنزانيا)، تحسبا لمبالراتهم المقبلة ضمن بطولة “الشان”، في مواجهة السودان.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وصلت بعثة محليي الخضر إلى مطار “عبيد أماني كرومي” الدولي، في حدود الساعة (23:40) بالتوقيت المحلي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن بعثة المتخب الوطني، حضيت باستقبال أعضاء سفارة الجزائر بتنزانيا، بمطار زينزيبار.

ومن المقرر أن يخوض أشبال المدرب مجيد بوقرة، أول حصة تدريبية لهم بزنزيبار، مساء اليوم الخميس.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه نظيره السوداني. هذا السبت، على الساعة (18:00) بتوقيت الجزائر، برسم الدور الربع نهائي من بطولة “الشان”.