بالصور المنيعة: مجلس قضائي متنقل لتقريب العدالة من المواطن … لأوّل مرة في الجزائر

في خطوة لقيت استحسان كل سكان ولاية المنيعة المستحدثة اخيرا اشرف كل من النائب العام و رئيس مجلس قضاء غرداية بعد موافقة وزير العدل حافظ الاختام على فعاليات المجلس القضائي المتنقل بهدف تقريب العدالة من المواطن.

و تنقل قضاة هيئة المجلس مرفوقين بممثلي النيابة العامة مسافة 270 كلم التى تربط ولاية غرداية بولاية المنيعة من اجل اجراء محاكمات للمتقاضين المستانفين للاحكام الابتدائية بكل من الغرفة الجزائية وغرفة شؤون الاسرة الساكنين بولاية بالمنيعة كبداية في انتظار تعميم العملية على باقي الغرف

و قال م سماتي رئيس مجلس قضاء غرداية ان الزيادة الملحوظة في عدد الاستئنافات للاحكام القضائية و ماكان يعانيه المتقاضين المنحدرين من ولاية المنيعة في التنقل لمسافة 270 كلم حتم على الهيئة القضائية التنقل في اطار توصيات وزير العدل حافظ الاختام لتقريب العدالة الجزائرية من المواطن.

و اكد ع بلعطرة النائب العام لمجلس قضاء غرداية ان وزير العدل حافظ الاختام وافق على تنقل هيئة المجلس القضائي للبث في القضايا المستانفة الخاصة بساكنة المنيعة من اجل تقديم خدمات العدل و تقريبها للمواطن في انتظار توفر الظروف لاجل افتتاح مجلس قضاء المنيعة حال توفر المقر المناسب.

هذا و تعد هذه العملية الاولى على مستوى الجزائر التى يتم فيها تجسيد مجلس قضائي متنقل بعد العديد من المبادرات لمحاكم متنقلة.