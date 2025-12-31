بالصور.. المهاجم الجديد لاتحاد العاصمة كاماغاتي يندمج في تدريبات الفريق

سجل المستقدم الجديد لاتحاد العاصمة، المهاجم كاماغاتي درامان، اندماجه في التدريبات الجماعية للفريق.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، صور مهاجمها الجديد، خلال مشاركته في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس الثلاثاء.

ويسعى الطاقم الفني للاتحاد، بقيادة المدرب عبد الحق بن شيخة، الوقوف على مدى جاهزية مستقدمهم الجديد، وتحضيره كما ينبغي، تحسبا لمباشرة مشواره رسميا مع الفريق.

يذكر أن المهاجم الايفواري كاماغاتي درامان، يعد أول صفقات الميركاتو الشتوي، لادارة اتحاد العاصمة.