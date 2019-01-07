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بالصور.. المواطن ضحية تضارب بين المجلس السابق والحالي ببلدية بن ناصر بن شهرة

أخبار الجزائر
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بالصور.. المواطن ضحية تضارب بين المجلس السابق والحالي ببلدية بن ناصر بن شهرة
بقلم ناصر قايدي

احتج العديد من مواطني بلدية بن ناصر بن شهرة بولاية الأغواط، جراء عدم تسوية وضعية الأراضي الريفية التي منحت لهم في عهدة المجلس السابق ، بحيث أن لجنة السكن ترفض منحهم تراخيص البناء.

و أكد محمد علي واعر رئيس بلدية بن ناصر بن شهرة، أنّ ما يملكه المحتجون هو مجرد شهادات إدارية ووعود بالإستفادة.

وأضاف أنه  لا يمكن من خلالها تقديم رخص بناء و لا الدعم المالي الموجه للسكن الريفي، بل يجب إيفاد لجنة من مصالح الولاية من أجل المصادقة على منح هذه التجزئات الريفية للمستفيدين منها عبر القائمة المقترحة في العهدة السابقة.

و في ظل هذه التضاربات في الإجراءات الإدارية يبقى المواطن في بلدية بن ناصر بن شهرة ضحية لسوء التسيير بين المجلسين .


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