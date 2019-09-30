بالصور..المولودية تتأهل بصعوبة إلى الدور الـ16 من البطولة العربية

قطع فريق المولودية تأشيرة التأهل إلى الدور الـ16 من كاس محمد السادس للأندية الأبطال بشق الأنفس بعد التعادل بنتيجة 1-1 أمام فريق الظفار العماني أمسية اليوم الإثنين.

وإحتضن ملعب الظفار بمدينة صلالة العمانية مباراة إياب الدور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين نادي الظفار ومولودية الجزائر بعدما كان العميد قد حقق الفوز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب التي إحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكان فريق الظفار السباق للتهديف في مباراة اليوم عن طريق اللاعب عبد العزيز حميد في الدقيقة الـ61، قبل أن يعدل هشام نقاش النتيجة للمولودية في الدقيقة 75.