بالصور.. المولودية تتعادل أمام الأربعاء والوفاق يفوز في مقرة

فشل أمسية اليوم الجمعة فريق مولودية الجزائر في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الرابطة الوطنية المحترفة.

حيث تعادل العميد أمام المُضيف أمل الأربعاء بملعب اسماعيل مخلوف من دون أهداف في لقاء الجولة الثالثة.

كما عاد وفاق سطيف بالفوز من ملعب الإخوة بوشليق من أمام نجم مقرة بهدف يتيم دون رد.

سجله اللاعب النيجيري جودوين تشيكا أوكوارا في الدقيقة 45+4.

ومن جانب آخر تغلب فريق مولودية البيض على الضيف إتحاد خنشلة بهدفين دون رد مُحققا فوزه الثاني على التوالي.