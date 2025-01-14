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الرياضة

بالصور.. المولودية تغادر نحو “دار السلام” التنزانية

بقلم محمد لمين صحراوي
بالصور.. المولودية تغادر نحو “دار السلام” التنزانية
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شدّت تشكيلة مولودية الجزائر، الرحال نحو العاصمة التنزانية دار السلام، ظهر اليوم الثلاثاء، تحسبا لملاقاة يونغ أفريكانز المحلي، يوم السبت القادم.

ويواجه العميد نظيره “يونغا” التنزاني، في صدام بطابع نهائي ضمن الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات “الشامبينزليغ”.

ويتنافس الفريقان من أجل اقتطاع ثاني تأشيره إلى ربع النهائي عن المجموعة الأولى، بعد تأهل الهلال السوداني مسبقا.

ويملك أشبال المدرب خالد بن يحيى، 8 نقاط في رصيدهم. ويحتاجون للفوز أو التعادل من أجل تحقيق التأهل. فيما يتعين على النادي التنزاني، الذي يملك 6 نقاط، الفوز من أجل مرافقة الهلال السوداني إلى الدور القادم.

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