بالصور.. المولودية تنهزم وتُحافظ على حظوظها في التأهل

إنهزمت “مولودية الجزائر” أمسية اليوم الأربعاء ضد “مونتاين أوف فاير” النيجيري بنتيجة هدفين لهدف وحيد في لقاء الذهاب.

من الدور ال16 لمُنافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا الذي جرى بملعب “أجيجي ستاديوم” بنيجيربا بقيادة الحكم “مالانج ديدهيو”.

وإنتهى الشوط الأول بتفوق النيجيريين بهدف نظيف قبل أن يُعدل العميد في الدقيقة ال55 بفضل “أماشي”.

لكن أصحاب الأرض خطفوا الفوز بعد توقيعهم الهدف الثاني مع نهاية اللقاء الذي لُعب تحت حرارة بلغت 32 درجة.

وبنتيجة اليوم يحتاج أشبال المُدرب بيرنارد كازوني للفوز بهدف وحيد في لقاء العودة الذي سيُقام بملعب 05 جويلية الأولمبي.