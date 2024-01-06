بالصور.. المولودية تنهي الشوط الأول من “الكلاسيكو” لصالحها أمام الشبيبة

أنهى فريق مولودية الجزائر، الشوط الاول من مباراته أمام شبيبة القبائل، ضمن الجولة الثانية عشر لصالحه، بنتيجة هدف دون رد.

وشهدت بداية هذا الشوط، ندية كبيرة بين الفريقين، مع بعض الأفضيلة لأصحاب الأرض من خلال الفرض التهديفية.

وانتظر جمهور الفريقين إلى غاية الدقيقة الـ23، للاستمتاع بهدف رائع، حمل توقيع زكرياء نعيجي، الذي افتتح باب التسجيل للمولودية.

كما ضيع المهاجم صفيان بايزيد، فرصة تعميق الفارق للعميد، قبل اعلام الحكم نهاية هذا الشوط بتقدم مولودية الجزائر على شبيبة القبائل بنتيجة هدف دون رد.