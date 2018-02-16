بالصور.. المولودية تُطيح بالسياسي وتُلهب البطولة والجياسكا تنهار

فازت مولودية الجزائر أمسية اليوم بثلاثية نظيفة على الضيف شباب قسنطينة في الجولة 20 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى موبيليس.

وسجل ثلاثية اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية كل من سويبع، بن دبكة وأمادا من ركلة جزاء في الدقائق 5، 28 و75.

وفاز فريق دفاع تاجنانت على ضيفه شبيبة القبائل في قمة السقوط بهدف دون رد بملعب لهوى إسماعيل بتاجنانت.

وسجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض محمد الأمين بلمختار في الدقيقة 52.

وإنتهى الداربي العاصمي بين إتحاد الحراش والضيف إتحاد العاصمة الذي جرى بملعب 1 نوفمبر بالمحمدية على وقع التعادل السلبي.