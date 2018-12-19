بالصور.. المياة القذرة تخرج فلاحي بئر العاتر في تبسة إلى الشارع

خرج اليوم فلاحو منطقة العقلة ببلدية بئر العاتر في تبسة، احتجاجا على التماطل في اتمام اشغال الصرف الصحي ما جعل مياه القذرة تهدد فلاحتهم.

وتهدد مياه الصرف الصحي القادمة من مدينة بئر العاتر المحاصيل الزراعية وآبار السقي في منطقة العقلة الجديدة ببئر العاتر

واقدم فلاحو المنطقة على غلق الطريق الرابط بين المدينة والارياف المجاورة بعدما طرقو كل الابواب، ولم يجدوا اذانا صاغية.

وطالب المحتجون بتدخل والي الولاية، فيما برر رئيس البلدية ورئيس الدائرة عدم إتمام اشغال قنوات الصرف الصحي بشح الموارد المالية.

للاشارة فإن مياه الصرف الصحي تسببت في ظهور “الناموسة البسكرية” التي أدخلت 12 شخضا المستشفى.