بالصور.. المياه تعود إلى مجاريها بين حجام ومدرب نانت

كشف الموقع الرسمي لفريق نانت الفرنسي عن سفر الدولي الجزائري جوان حجام رفقة ناديه نانت إلى أوكسير لمواجهة الفريق المحلي.

وسيكون جوان حجام معنيا المباراة المرتقبة غدا أمام المستضيف أوكسير بملعب “لابي ديشامب” في الجولة 31 من الليغ 1.

وقال الإعلام الفرنسي، أن المياه عادت إلى مجاريها في علاقة مدافع الخضر مع مدربه كومبواري الذي حرمه من التواجد في القائمة الرئيسية لفريقه خلال تنشيط المباراة بسبب إصرار الجزائري على أداء فريضة الصيام.

كما صنعت قضية حرمان كومبواري للاعب الجزائري من المباريات الرسمية الحبر الكثير لدى الاعلام الفرنسي والعربي. ما يبدو أن المدرب قد رضخ للضغوطات الاعلامية وادارة النادي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption