بالصور.. المياه تعود إلى منبع سيدي لكبير بأحمر العين في تيبازة

فتحت اليوم مصالح الموارد المائية بتيبازة رسميا منبع سيدي لكبير بأحمر العين، الذي ردم بعد قرار غلقه من قبل السلطات المحلية أوت الماضي.

المنبع الذي أغلق على خلفية عدم صلاحية مياهه للشرب إثر انتشار وباء الكوليرا ببعض ولايات الوطن استفاد من أشغال تهيئةمؤخرا.

العملية افتتاح المنبع كانت مبرمجة يوم 11 نوفمبر الماضي لكنها تأخرت الى اليوم لأسباب تقنية بعد تحفظات مكتب حفظ الصحة البلدي.

وكانت السلطات المحلية بتيبازة قد قررت غلق منبع سيدي لكبير نهاية أوت الماضي بناء على نتائج معهد باستور.

التي أثبتت عدم صلاحية مياهه للشرب عقب انتشار وباء الكوليرا بعدد من ولايات الوطن، قبل أن تطلق مديرية الموارد المائية بتاريخ الفاتح سبتمبر عملية واسعة لتهيئته .

حيث شملت الأشغال تغيير قنوات المنبع المائي من المصدر إلى المصب وتهيئة محيطه وتنظيفه مع مراعاة الجانب الجمالي للموقع.