بالصور.. المُدير العام لموبيليس يزور تدريبات شبيبة القبائل

زار اليوم الأربعاء الرئيس المُدير العام لموبيليس، شوقي بوخزاني، تدريبات فريق شبيبة القبائل.

الرجل الأول في مؤسسة مُتعامل الهاتف النقال تواجد في الحصة التدريبية التي جرت بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو.

حيث اجتمع بوخزاني بعناصر الفريق القبائلي بحضور رئيس مجلس الإدارة، يزيد ياريشان، والمناجير العام، فاروق بلقايد.

ويُذكر أن موبيليس اتفقت مع النادي الهاوي لشبيبة القبائل على شراء 80 بالمائة من الأسهم في انتظار الاعلان الرسمي.