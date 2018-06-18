بالصور.. المُنتخب السعودي ينجو من كارثة جوية !!

نجى المنتخب السعودي من كارثة حقيقية بعد إشتعال النيران في أحد محركات الطائرة الخاصة التي كانت تقله من موسكو بإتجاه رستوف، لمواجهة منتخب الأوروغواي لحساب الجولة الثانية من المونديال.

حيث إضظر قائد الطائرة الخاصة بالمنتخب للهبوط، مما أثار حالة من الإرتباك داخل الطائرة، قبل أن ينجح في إنزالها بمطار روستوف أون دون.

ونشر اللإتحاد السعودي بيانا له على مستوى الصفحة الرسمية له بتويتر والذي جاء فيه:

“إن جميع اللاعبين والطاقم المرافق للأخضر بخير، مشيرة إلى أن عطلا بسيطا طرأ على أحد محركات الطائرة”.