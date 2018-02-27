بالصور.. المُنتخب الفلسطيني يُطيح بالمنتخب الوطني لأقل من 21 سنة

الرياضة
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بالصور.. المُنتخب الفلسطيني يُطيح بالمنتخب الوطني لأقل من 21 سنة اللقاء الودي المتنخب الفلسطيني ونظيره الجزائري لأقل من 21 سنة
بقلم عبد النور.حواز

فاز المُنتخب الفلسطيني وديا بهدف دون رد على مُضيفه المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 21 سنة أمسية اليوم الثلاثاء.

وذلك في اللقاء الذي إحتضنه ملعب 05 جويلية الأولمبي وحضره جمهور قليل مُقارنة بالودية التي جمعت المنتخبين سنة 2016.

وسجل الهدف الوحيد للفدائيين “سامح مراعبة” في الدقيقة 38 بتسديدة قوية خادعت حارس الخضر.

وعجز أشبال المُدرب بوعلام شارف في تعديل النتيجة طيلة مُجريات الشوط الثاني رغم سيطرتهم النسبية.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب الفلسطيني قد كرر فوزه على الجزائر وبنفس النتيجة بما أن لقاء 2016 إنتهى بهدف دون رد.

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