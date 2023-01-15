بالصور.. المُنتخب المحلي يتدرب بحضور بلماضي

آجرى أمسية اليوم الأحد المُنتخب الوطني للاعبين المحليين، حصة تدريبية ثانية بعد مواجهة ليبيا.

حيث جرت الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى.

وتواجد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على هامش الحصة التدريبية، حيث تابع جانبا منها رفقة مُدرب حراس مرمى الخضر، عزيز بوراس.

ويُحضر المحليين لمواجهة إثيوبيا الثلاثاء بملعب نيلسون مانديلا لحساب الجولة الـ2 من المجموعة الأولى لدور مجموعات كأس إفريقيا للاعبين المحليين.